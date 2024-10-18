На Краматорському напрямку прикордонники ліквідували дві гармати та військову вантажівку росіян

Військові знищили техніку росіян. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці продовжують знищувати військову техніку російських окупантів на Краматорському напрямку. Про це повідомив 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса.



Як зазначається, було знищено дві гармати та військову вантажівку.



«Успішна робота операторів ударних БпЛА прикордонної комендатури РУБпАК «Фенікс» у Донецькій області з ураження техніки та піхоти противника», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що російські війська зробили спроби штурму позицій 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ у Донецькій області.