Дрони атакували кілька районів Воронезької області РФ

Декілька районів Воронезької області Росії були атаковані дронами. Ілюстративне фото

У Воронезькій області Росії в ніч проти 7 листопада працювала ППО через повітряну атаку із застосуванням безпілотників. У кількох районах регіону лунали вибухи. Про це повідомили губернатор області Олександр Гусєв та місцеві паблики.

Російський урядовець інформував про загрозу дронової атаки в області з вечора напередодні. І лише близько 04:15 він заявив про відбій такої небезпеки.

Спочатку воронезький губернатор заявляв про виявлення та знищення засобами ППО та РЕБ одного безпілотника над регіоном, але пізніше розповів про нові збиті дрони.

«Ще більше десяти БПЛА збито у трьох районах області. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», — заявив він.

Водночас губернатор писав у соцмережі, що «на місці працюють оперативні служби».

У воронезьких пабликах цієї ночі писали про гучні "хлопки" в обласному центрі.

Сьогодні вранці Міноборони РФ повідомило, що вночі російські ППО збили 14 безпілотників над територією Воронезької області і ще один над Білгородською областю.