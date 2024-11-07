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РФ атакувала Україну понад сотнею БПЛА: ППО збила 74 російські цілі

07 листопада 2024, 13:13

РФ атакувала Україну понад сотнею БПЛА: ППО збила 74 російські цілі

ППО збила 74 БПЛА. Фото: Повітряні сили ППО збила 74 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч проти 7 листопада вкотре атакувала Україну за допомогою 106 ударних дронів-камікадзе. Сили ППО збили 74 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 07 листопада 2024 року (з 21:00 6 листопада) ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Крим», — йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 сили та засоби протиповітряної оборони 74 російські дрони в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Крім того, 25 безпілотників локально загублено у різних регіонах України.

 Раніше ми писали, що російські БПЛА атакували столицю України, пошкодивши багатоповерхівки, СТО та нежитлові приміщення у Києві.

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