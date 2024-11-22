Теракт у Харкові біля Палацу спорту 2015 року: обвинувачені отримали довічні терміни

Теракт у Харкові 2015 року, обвинуваченим дали довічне. Фото: Генпрокуратура

Верховний Суд поставив крапку у справі про теракт у Харкові біля Палацу спорту у 2015 році, обвинуваченим призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.



«Верховний Суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким трьох громадян визнано винними у терористичному акті, що призвів до загибелі людей, та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України) і засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори довели, що засуджені здійснили теракт 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного "Маршу єдності", присвяченого пам'яті Героїв Небесної Сотні», - зазначили у пресслужбі прокуратури.

Теракт у Харкові 2015 року, обвинуваченим дали довічне. Фото: Генпрокуратура

Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм, яка була захована напередодні у кучугурі снігу. На місці загинули двоє людей, ще 11 отримали травми.



Серед загиблих — 15-річний хлопець та поліцейський. Встановлено, що головний фігурант особисто їздив до Бєлгорода для спілкування з російськими спецслужбами, які за вчинення теракту пообіцяли 10 тисяч доларів США.

Теракт у Харкові 2015 року, обвинуваченим дали довічне. Фото: Генпрокуратура

Крапку у справі поставив Верховний Суд: колегія підтримала принципову позицію прокурорів та судів двох інстанцій. Фігурантам остаточно призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному з багатолюдних місць Києва.