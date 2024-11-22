Російські окупанти вдарили по передмістю Краматорська: є загибла та поранені

Вранці 22 листопада під російський обстріл потрапило селище Красноторка у передмісті Краматорська. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За попередньою інформацією, всього було шість ударів. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дві – отримали поранення.



На місці працюють усі відповідні служби, точні наслідки обстрілу встановлюються.

Нагадаємо, що армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула, ще сім – поранені.