Польські фермери знову вийдуть на протест та заблокують пункт пропуску на кордоні. Які будуть обмеження

За попередньою інформацією, 23 листопада з 09:00 польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.
Польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси та легкові авто в обидва напрямки без змін.
Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:
Зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
Нагадаємо, що Польща перекинула корейські танки ближче до російського кордону.