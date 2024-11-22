Польські фермери знову вийдуть на протест та заблокують пункт пропуску на кордоні. Які будуть обмеження

Блокування пункту пропуску «Медика-Шегині». Фото: ДМСУ

За попередньою інформацією, 23 листопада з 09:00 польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.



Польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси та легкові авто в обидва напрямки без змін.



Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:

на в'їзд в Україну – по одній вантажівці протягом години;

на виїзд з України – рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни блокується повністю.

Зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

Нагадаємо, що Польща перекинула корейські танки ближче до російського кордону.