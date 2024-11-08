У Ростовській області РФ військовий КамАЗ зіткнувся з легковиком: троє загиблих

У Росії військовий КамАЗ зіткнувся з легковиком. Загинуло троє людей. Фото: ASTRA

Військовий КАМАЗ із літерою Z зіткнувся з легковиком у Ростовській області. Загинуло троє людей. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що ДТП сталася вчора на в'їзді до прикордонного Новошахтинська. За даними ASTRA, за кермом КАМАЗу знаходився військовий із частини №10945. Він зіштовхнувся із LADA Granta, коли виконував розворот на узбіччі дороги. Від зіткнення легкова машина перекинулася.

Очевидці повідомляли, що в «Ладі» перебували як мінімум троє людей — двоє молодих хлопців і бабуся — які, як стверджувалося, їхали до військової частини побачити родичів.

Видання з'ясувало, що всі троє, зокрема 67-річна бабуся з Тюменської області, загинули в ДТП. У сутичці вижив лише водій «Лади» — його доправили до лікарні. За останніми даними, чоловік перебуває у тяжкому стані, повідомило джерело. Водій КАМАЗу не постраждав.

Також наголошується, що наприкінці липня у Новошахтинську вже сталася аналогічна ДТП. Тоді військовий КАМАЗ протаранив легковик, внаслідок чого загинула пасажирка автомобіля та її 9-річна дитина, ще двоє підлітків постраждали.