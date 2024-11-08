В Офісі президента прокоментували заклик народного депутата Шевченка до переговорів із РФ

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський. Фото: Informator.ua

Президенту України Володимиру Зеленському слід ухвалити прохання західних партнерів, які говорять про переговори з РФ для завершення війни. З такою заявою виступив колишній член фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євген Шевченко. Глава Офісу президента Андрій Єрмак відповів нардепу, пояснивши, що той хоче не миру, а поразки. Відповідь голови ОП опублікована у телеграм-каналі чиновника.

Пропозиція Шевченка з'явилася у його телеграм-каналі увечері 7 листопада. Політик написав, що Зеленський не йде на мирні переговори нібито через «власні амбіції» і страх втратити посаду.

Нардеп вимагає, щоб український президент погодився на діалог з РФ, і навіть пропонує свою кандидатуру для розмови з росіянами.

Він також повідомив, що написав листа Трампу та Венсу «про сприяння у припиненні авторитаризму, диктатури та беззаконня, а також повернення демократії та свободи слова у політичне життя України».

«А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять ті, хто тобі аплодував у країнах західного світу», — написав Шевченко.

У тексті згадується передвоєнна поїздка Шевченка до Мінська: він заявив, що готовий повторити.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відповідь о 13м02 8 листопада. Єрмак не назвав прізвища Шевченка та звертався до умовних «народних депутатів».

Чиновник припустив, що нардепи не розібралися у питаннях національної безпеки та національних інтересів. Ідеї таких політиків дорівнюють «поразці України» і насправді відповідають інтересам країни-агресора. На думку Єрмака, війну припинить втілення Формули миру і план перемоги.

Шевченко майже одразу відповів Єрмаку. Нардеп заявив , що влада в Україні нібито переслідує народних обранців, а такого не слід робити, бо за це покарають у США. Після цього додав, що його «мирна пропозиція» нічим не відрізняється від ідей майбутнього президента США Дональда Трампа, і тому її слід ухвалити.

Зазначимо, що речник Держдепартаменту США Метью Міллер наступного дня після обрання президентом Дональда Трампа заявив на брифінгу, що «якщо президент Зеленський вирішить, що він хоче розпочати переговори [з РФ], то, звісно, це те, що ми б підтримали. Це наша давня політика».

Міллер наголосив, що «Зеленський сам вирішить, коли настане час для переговорів».

«Це не те, до чого ми чи будь-яка інша країна маємо його підштовхувати. І ми підтримаємо його у будь-якому процесі, щоб спробувати забезпечити справедливий та міцний мир», — заявив він.

При цьому Міллер зазначив, що США не побачили ознак того, що Володимир Путін відмовився від свого наміру і надалі захоплювати українські території. А згідно зі Статутом ООН Україна має законне право відстоювати свою територіальну цілісність та суверенітет.