У Донецькій області — понад 33 тисячі дітей зі статусом постраждалих від війни

У 2024 році переселенцям у Донецькій області виплатили допомогу від держави на суму 1 мільярд 774 мільйони 700 тисяч гривень. За жовтень переселенцям допомогли на суму 122,2 мільйона гривень.



Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, ці цифри були озвучені на нараді з питань забезпечення реалізації прав та свобод внутрішньо переміщених осіб.



Крім цього зараз в області загальна кількість дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, майже 33,1 тисячі. З них 3 тисячі мають статус тимчасово переміщеної особи.

В Україні з початку війни загинуло 585 дітей, повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними відомства, ще 1664 дитини після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну отримали поранення різного ступеня важкості.