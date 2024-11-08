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Омбудсмани України та РФ зустрілися в Білорусі — про що домовилися

08 листопада 2024, 22:51

Омбудсмани України та РФ зустрілися в Білорусі — про що домовилися

Лубинець зустрівся з Москальковою у Білорусі. Фото: Офіс омбудсмана України Лубинець зустрівся з Москальковою у Білорусі. Фото: Офіс омбудсмана України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець зустрівся з російським омбудсманом Тетяною Москальковою у Білорусі. Темою для обговорення чиновників стали репатріація тіл, передача листів військовополонених та списків на обмін.

Як повідомив Лубинець, зустріч відбулася за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Відбулася репатріація тіл загиблих.

Також за результатами переговорів 91-річна жінка зустрілася зі своїм сином.

Омбудсмани обмінялися списками військовополонених та їхніми листами рідним.

«У тому числі розпочали новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених до РФ», — зазначив Лубинець.

Він додав, що вкотре наполягав на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних.

Раніше уповноважені з прав людини з України та РФ домовилися про прискорення процесу обміну військовополоненими.

ТЕГИ

Місця
Білорусь
Люди
Дмитро Лубінець Тетяна Москалькова

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