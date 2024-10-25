Україна та РФ у Катарі обговорювали, як можна прискорити обмін полоненими

Уповноважені з прав людини України та РФ домовилися про прискорення процесу обміну військовополоненими. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що у Катарі мав робочу зустріч із російською представницею Тетяною Москальковою.



«Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки військовослужбовців, які зникли безвісти, а також листи українських військовополонених до своїх рідних від уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими. До того ж вдалося напрацювати домовленості щодо надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів», — повідомив Лубинець.



Також Лубинець у Катарі зустрівся з міністром з питань міжнародного співробітництва у міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.



Тетяна Москалькова, своєю чергою, виклала аналогічну ситуацію. Повідомила, що домовилася з українським омбудсменом пришвидшити обмін полоненими. Також, за її словами, відбувся обмін листами військовополонених.



18 жовтня відбувся ще один обмін полоненими між РФ та Україною за формулою «95 на 95».