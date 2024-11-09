Туск припустив, що США незабаром запропонують Україні дату припинення вогню та гарантії безпеки

Найближчим часом США можуть запропонувати Україні декларації щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Polskie Radio.



Відповідаючи на запитання про частково оприлюднений ЗМІ план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, він наголосив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.



«Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи», — додав Туск.



Польський прем'єр підкреслив, що «рішення щодо війни в Україні не можуть прийматися через голови не лише українців, а й наші».

У перехідній адміністрації обраного президентом США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні, повідомила з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal.



Зазначається, що один із планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення і згоду України на відмову від вступу до НАТО в найближчі 20 років. За даними видання, Трамп поки не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні.