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Московська область РФ зазнала найбільшої атаки дронів з початку війни

10 листопада 2024, 10:26

Московська область РФ зазнала найбільшої атаки дронів з початку війни

Рекордну атаку безпілотників з початку війни зазнала Московська область Росії сьогодні, 10 листопада. Ілюстративне фото Рекордну атаку безпілотників з початку війни зазнала Московська область Росії сьогодні, 10 листопада. Ілюстративне фото

У неділю 10 листопада в Московській області РФ було збито 32 безпілотники, які летіли у бік Москви. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. Такої кількості безпілотників у столичному регіоні не збивали від початку війни.

Безпілотників було збито в районі міст Раменське, Домодєдово та Коломна, повідомив Собянін. Жоден із дронів до Москви не долетів, випливає з повідомлень чиновника.

Першу посаду про атаку він опублікував о 08:37.

У Раменському окрузі після падіння дронів спалахнули два будинки, повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов. За його інформацією, постраждав щонайменше один мешканець Підмосков'я — 52-річна жінка з Раменського потрапила в реанімацію з опіками шиї та рук.

Місцеві паблики виклали відео з палаючими автомобілями, дахом багатоквартирного будинку та приватним будинком.

На тлі повітряної атаки було припинено роботу аеропортів Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво.

Про атаки безпілотників у неділю також повідомили губернатори Білгородської, Калузької та Орловської областей.

Попередня велика атака безпілотників на столичний регіон була 10 вересня. Тоді повідомлялося про 20 збитих дронів, одну загиблу та вісім поранених.

Під час найбільшого повітряного нальоту на регіони Росії з початку війни, що стався 1 вересня, над Москвою та Московською областю було збито дев'ятьох безпілотників.

За десять днів до цього, 21 серпня, Міноборони звітувало про те, що над Підмосков'ям було збито 11 безпілотників.

Атакувати Московський регіон безпілотниками Україна розпочала у травні 2023 року. У ніч проти 3 травня дрони атакували Кремль.

Наприкінці місяця, 30 травня, Москву, за даними близького до російських силовиків каналу Baza, атакували близько 25 безпілотників. Тоді дрони потрапили щонайменше у три багатоповерхівки, а владі довелося тимчасово евакуювати їхніх мешканців.

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