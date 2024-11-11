Зруйновано дамбу Курахівського водосховища, почався підйом води

Курахівське водосховище. Архівне фото: соцмережі

Сьогодні, 11 листопада, близько 9 години ранку, місто Курахове в Покровському районі Донецької області зазнало обстрілу. В результаті було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища.



Про це «Новинам Донбасу» повідомили джерела в екстрених службах.



Спочатку інформація про підрив дамби почала з'являтися у соцмережах: як в українських каналах, так і в російських телеграм-каналах.



Російські джерела писали про руйнування дамби біля села Старі Терни — одного з напрямків наступу армії РФ. За їхніми даними, російські сили підходять до цього району з обох боків, щоб оточити Курахове з тилу.

Місце, де розташована Тернівська дамба. Карта: DeepState

За даними джерел «Новин Донбасу» знайомих із ситуацією, вода у річці Вовча піднялася поки що на 1 метр. У населених пунктах уздовж річки — це села Богатир, Олексіївка, Андріївка, Константинополь — підтоплень, за нашими даними, не зафіксовано.



Огляд місця «прильоту» ускладнений через активні бої на Покровському та Курахівському напрямках. Залежно від ступеня пошкодження дамби існує ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою: це села Старі Терни, Улакли, Константинополь, Андріївка, Олексіївка, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнка та низки населених пунктів у Дніпропетровській області.



Кількість населення та приватних будинків у зоні можливого підтоплення на цей час невідома.