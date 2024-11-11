РФ після обіду вдарила по Краматорській громаді: постраждала дитина

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

Російські військові 11 листопада вдруге за день атакували Краматорську громаду Донецької області. Відомо, що 16-річний хлопець отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Пообіді 11 листопада росіяни завдали удару по приватному сектору Біленьківського старостинського округу», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що постраждав 16-річний підліток, йому надається медична допомога.



Пошкоджено будинки приватної забудови та цивільну інфраструктуру.



Пожежники працюють над ліквідацією загорянь.



Раніше ми писали, що вночі у понеділок, 11 листопада, росіяни вдарили по Краматорську Донецької області. Внаслідок атак постраждала жінка.