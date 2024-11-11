Росіяни вдарили по Краматорську: рятувальники з-під завалів дістали постраждалу жінку

Вночі у понеділок, 11 листопада, росіяни вдарили по Краматорську Донецької області. Внаслідок атак постраждала жінка. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Під ворожим ударом – приватна забудова. З-під завалів житлового будинку врятовано жінку 60 років. Наразі їй надається медична допомога в одній із лікарень міста», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, два приватні будинки зруйновано повністю, а ще 28 — пошкоджено. Частина постраждалого селища залишилася без світла.



Усі необхідні служби залучено до ліквідації наслідків.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 10 листопада, атакувала Донецьку область. Відомо про двох загиблих, також двоє цивільних постраждали.