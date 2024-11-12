Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки в Кривому Розі

У Кривому Розі знайшли тіло третьої дитини під завалами будинку. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Тіло третьої дитини після ракетного удару РФ виявили під завалами п'ятиповерхівки у Кривому Розі. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Їй не було й року... Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих», - написав Лисак у телеграм.



Глава Дніпропетровської військової адміністрації також додав, що пошуково-рятувальна операція завершена.



Раніше рятувальники підтвердили, що у Кривому Розі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки.



Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці постраждали 14 осіб, з них 2 – діти. Працівники ДСНС врятували 5 осіб, психологічну допомогу отримали 12 осіб.







Нагадаємо, 11 листопада 2024 року, російські окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці у Кривому Розі.