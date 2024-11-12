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РФ тричі обстріляла Покровську громаду: є пошкодження

12 листопада 2024, 09:58

РФ тричі обстріляла Покровську громаду: є пошкодження

Окупаційні війська РФ минулої доби, 11 листопада, обстріляли три населені пункти Покровської громади Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«11 листопада близько 07:00 ранку під ворожий обстріл з боку РОВ вкотре потрапило селище Шевченко, внаслідок чого пошкоджено паркан та вікна житлового будинку. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що близько 14:20 росіяни вдарили по Покровську, пошкоджено торговий павільйон у мікрорайоні «Шахтарський».

Крім того, о 15:40 на автодорозі у напрямку селища Новотроїцьке відбулося попадання FPV-дрона в дорожнє полотно. Пошкоджено будівлю сільського закладу культури.

Днем раніше під вогнем знаходився і Новоєлизаветівський старостинський округ, окупанти пошкодили будівлю сільгосппідприємства.

 Раніше ми писали, що за 11 листопада російська армія поранила чотирьох жителів Донеччини: у Краматорську, Біленькому, Часовому Яру та селі Миколаївка.

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