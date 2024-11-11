Курахівську ТЕС розібрали на запчастини для ремонту інших електростанцій — WSJ

Працівники Курахівської теплоелектростанції (ТЕС) розібрали її на запчастини, які використовували для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу ДТЕК. Причиною стало просування російських військ у місто. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.



Як зазначається, спочатку працівники намагалися підтримувати роботу станції, проте навесні російські загарбники знищили міст, тому було поставлено завдання демонтувати станцію.



За даними начальника об'єкта Анатолія Боричівського, працівники розібрали ТЕС на запчастини за кілька місяців через загрозу російського наступу на місто. До кінця літа демонтаж майже завершено, що дозволило оперативно ремонтувати інші об'єкти.



Демонтаж обладнання був проблематичним, зокрема, деякі установки важили сотні тонн, для підйому такого габаритного вантажу були потрібні одразу два підйомники. З Курахівської ТЕС вивезли все обладнання, а на об'єкті залишилося тільки те, що неможливо було евакуювати. У ДТЕК вірять, що зможуть відновити станцію.



Компанія відновила близько 60% потужностей, що існували до атак 2024 року, з мінімуму 10%.



Раніше ми писали, що російські війська за минулу добу, 10 листопада, чотири рази атакували місто Курахове Донецької області.