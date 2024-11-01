У Дніпропетровській області вперше за довгий час ніч пройшла без ударів БпЛА

Цієї ночі на Дніпропетровщині ніч минула без російських ударів. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Дякуємо тим, хто боронить. Ризикує життям на фронті, захищаючи його тут, в тилу», — написав Лисак у телеграм.



За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому та Нікопольському районах також обстрілів не було.



У Кривому Розі всі служби, лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт працюють. Триває ліквідація наслідків ракетного удару 28 жовтня.



Нагадаємо, російські окупанти увечері, 28 жовтня, вдарили балістикою по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.