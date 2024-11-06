Армія РФ знаходиться за 21 кілометр від Дніпропетровської області — аналітик BILD

До кордонів Дніпропетровської області армії РФ залишився 21 кілометр. Карта BILD

Російським військам залишився 21 кілометр до меж Дніпропетровської області України. Про це пише експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Експерт повідомляє про подальше просування російських військових на захід з-під міста Селидове Донецької області. Звідти окупантам залишився лише 21 кілометр до виходу на кордон Дніпропетровської області України. У цьому регіоні ще за всю війну не велися сухопутні бойові дії.

«Російська армія вторгнення захопила село Григорівка та атакує Петрівку на захід від Селідового. 21 км до Дніпровської області», — пише Рьопке.

Раніше повідомлялося, що на півдні Донецької області російські сили просунулися в кількох районах фронтом шириною 20 кілометрів і захопили кілька невеликих міст.