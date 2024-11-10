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Жодна з громад Донецької області не оприлюднила програму комплексного відновлення

10 листопада 2024, 19:50

Жодна з громад Донецької області не оприлюднила програму комплексного відновлення

Відновлення в Донецькій області. Фото: Новини Донбасу Відновлення в Донецькій області. Фото: Новини Донбасу

З 66 територіальних громад Донецької області жодна не опублікувала свою програму комплексного відновлення. Такого висновку дійшли «Новини Донбасу», проаналізувавши дані порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

З усіх областей, на території яких ведуться активні бойові дії, лише громади Донецької та Луганської областей не надали таких планів.

Програми комплексного відновлення — стратегічні документи, в яких громади викладають свої плани відбудови на середньострокову перспективу. Вони створюються з урахуванням усіх факторів, викликів та потреб, які можуть грати важливу роль для їхнього розвитку у майбутньому. Всі програми напрацьовуються на період до 2027 року.

Загалом, серед 8 областей на яких активно ведуться бойові дії, програми комплексного відновлення подало 54 громади:

  • Херсонська — 17 громад (Херсонська, Високопільська, Борозенська, Бериславська, Музиківська, Новоолександрівська, Станіславська, Дар'ївська, Милівська, Нововоронцовська, Тягинська, Великоолександрівська, Новорайська, Кочубеївська, Калинівська, Чорнобаївська, Білозерська територіальні громади;
  • Харківська — 13 громад (Балаклійська, Мереф'янська, Вільхівська, Малинівська, Лозівська, Слобожанська, Курилівська, Ізюмська, Чугуївська, Старосалтівська, Харківська, Солоницівська територіальні громади);
  • Чернігівська — 8 громад (Іванівська, Куликівська, Семенівська, Батуринська, Новобілоуська, Талалаївська, Ічнянська, Киїнська територіальні громади);
  • Дніпропетровська — 5 громад (Криворізька, Межівська, Першотравневська, Петропавлівська,  Покровська територіальні громади);
  • Миколаївська — 5 громад (Баштанська, Вознесенська, Казанківська, Миколаївська, Снігурівська територіальні громади);
  • Запорізька — 3 громади (Біленьківська, Запорізька, Михайлівська територіальні громади);
  • Сумська — 3 громади (Буринська, Конотопська, Шосткинська територіальні громади).

Донецька обласна державна адміністрація зазначила, що рішення про розробку програм комплексного відновлення будуть прийняті після деокупації територій. Пояснюється це тим, що через постійні обстріли та окупацію неможливо отримати необхідну інформацію.

Попри відсутність розроблених планів комплексного відновлення, процес відновлення в Донецькій області не відсутній. Громади використовують інші шляхи дій. До прикладу, публікують проєкти відновлення на платформі DREAM, після чого просувають ці проєкти та шукають фінансування не лише з державного бюджету, а й від міжнародних донорів чи Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Станом на зараз, на платформі DREAM розміщено 178 проєктів від Донецької області, з яких скасовано 4, в процесі підготовки 144, реалізуються 33 та 1 реалізовано повністю. З цих проєктів 12 повністю профінансовано, ще 12 частково профінансовані, по решті фінансування відсутнє.

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