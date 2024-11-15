БпЛА атакували Краснодарський край: Міноборони РФ заявило про 36 збитих безпілотників

Міноборони РФ заявило про збиття 36 БпЛА. Фото: кадр із відео

Краснодарський край вночі атакували безпілотники, у російському міноборони заявили про знищення 36 БпЛА над Краснодарським краєм.



За даними губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, засоби ППО перехопили кілька десятків БпЛА у Кримському та Червоноармійському районах.



Попередньо ціллю атаки міг бути військовий аеродром «Кримськ». За словами губернатора, поки що відомо про пошкодження майна цивільних.



ASTRA зазначила, що раніше про 46 збитих БпЛА лише над Кримським районом заявив місцевий голова, але потім видалив публікацію без пояснень.

Заява про збиття 46 БпЛА на Кримським районом. Фото: ASTRA

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по військовому об'єкту в Бєлгороді. У минулому в Краснодарському краї вже фіксували «приліт» безпілотників.