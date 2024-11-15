«Від міста мало що залишилося і в'їхати до нього практично неможливо»: у МВА розповіли про ситуацію у Часовому Яру

Часів Яр. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

Ситуація залишається критичною у місті Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.



За його словами, обстріли міста тривають і не вщухають.



«Від Часового Яру мало що залишилося, але місто тримається. Навіть є люди, які лишилися там жити. Важко зрозуміти, що вони там роблять і чому вирішили залишитися. У місті немає умов для проживання. У громаді залишається трохи більше ніж 300 людей. Продовжуємо працювати над евакуацією, але з кожним днем ​​вона стає дедалі небезпечнішою, оскільки в'їхати до міста вже практично неможливо», – зазначив начальник МВА.

Нагадаємо, що на Донеччині війська РФ знову окупували село, яке ЗСУ звільнили під час контрнаступу 2023 року.