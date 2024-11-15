Працівник ТЦК стріляв у чоловіка на Київщині: Міноборони прокоментувало ситуацію

Стрілянина в Київській області. Фото: скриншот

У мережі повідомили про стрілянину, що сталася на Київщині нібито за участю представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). В оборонному відомстві відреагували на інцидент.



Як зазначається, 15 листопада у Telegram-каналі «Лівий Берег Київ» з'явилася інформація, що працівник ТЦК стріляв в чоловіка. На відео видно, як чоловік у формі намагається наздогнати іншого чоловіка, при цьому чути постріли.



«ТЦК почало стріляти у чоловіка під Києвом у селі Щасливе», — йшлося у повідомленні під відео.



Своєю чергою, Міністерство оборони прокоментувало ситуацію, що склалася, наразі ведеться перевірка.



«Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї. В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень», — зазначили у пресслужбі.