Захоплення Покровська вдарить по виробництву сталі в Україні

Близько 50% виробленої сталі в Україні стане неконкурентоспроможною, якщо російські окупаційні війська захоплять Покровськ на Донеччині, пише Bloomberg. Річ у тому, що там знаходиться найбільший у країні виробник коксівного вугілля ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» (група «Метінвест»). Це єдине приватне підприємство в країні, яке видобуває коксівне вугілля — його використовують у виробництві сталі.



«Одна з трьох його шахт знаходиться менш ніж за 7 кілометрів від лінії фронту. Якщо шахта припинить роботу, українські металургійні компанії, у тому числі і власник шахти, група "Метінвест", будуть змушені імпортувати коксівне вугілля, яке Євросоюз відносить до критично важливої сировини. Подорожчання вугілля зробить близько 50% цьогорічного виробництва сталі в країні неконкурентоспроможним. Саме ця сталь забезпечує оборонну промисловість України та буде життєво важливою для відновлення країни після війни», — пише видання.



Директор шахтоуправління «Покровське» Андрій Акулич констатував, що у вересні та жовтні підприємство зазнало трьох ракетних ударів. Близько 1200 із 8000 співробітників довоєнного штату мобілізовано на війну, 106 з них загинули, 274 дістали поранення. Багато хто виїхав після того, як окупанти посилили наступ, але 3500 співробітників продовжують працювати.



Обстріл у вересні забрав життя двох робітниць в офісах над головною шахтою, уламки розлетілися сходами до ліфтів. Інший обстріл у жовтні вразив електричну підстанцію та автобусний парк на території шахти. Керівництво перемістило керування ліфтами для всіх трьох шахт вниз. Шахтарі продовжують працювати у три зміни по 500 осіб, отримуючи подвійну «бойову» зарплату.



За січень-серпень поточного року шахтоуправління видобуло 3,5 млн тонн коксівного вугілля.



Група «Метінвест» належить Рінату Ахметову та Вадиму Новинському.

Як повідомлялося, у Покровську щодня ситуація з безпекою погіршується, у місті залишається понад 11 тисяч жителів, серед них — 49 дітей.



Поки російські війська намагалися підбити українську техніку, бійці 425-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Скеля» вибили окупантів із позицій на Покровському напрямку.