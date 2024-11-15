У Покровську залишається понад 11 тисяч людей та 49 дітей — міська адміністрація

У Покровську щодня ситуація з безпекою погіршується, у місті залишається понад 11 тисяч жителів, серед них — 49 дітей. Опалювальний сезон не розпочнеться. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



«Йде полювання на людей, тож залишатися в громаді вкрай небезпечно. Завжди дякую всім жителям, які евакуювалися і вивезли дітей. Хоча досі у Покровську залишається 11,5 тисяч місцевих мешканців та 49 неповнолітніх. Це досить багато», — зазначив він.



За його словами, у Покровську немає централізованого водопостачання, частково газу та електрики. Цього року тепла не буде.



«Єдиний вірний шлях врятувати себе та своїх близьких — це евакуація», — додав Добряк.



Раніше ми писали, що 14 листопада російська армія атакувала цивільне авто за допомогою дрона у Покровській громаді Донецької області. Відомо, що постраждав чоловік, також пошкоджено машину.