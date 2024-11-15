«Мінська-3» не буде — Зеленський після розмови Шольця з Путіним

Президент України Володимир Зеленський знав про намір канцлера Німеччини Олафа Шольца провести розмову із Володимиром Путіним. Український лідер прокоментував цей телефонний дзвінок.



«Канцлер Шольц сказав мені, що має намір подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мій погляд, це ящик Пандори. Наразі можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів», — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.



Він наголосив, що подібні контакти є саме тим, чого хоче Путін.



«Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії та вести звичайні переговори, які не нічим завершуватимуться. Так, як він робив десятиліттями. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті, і саме це й спричинило цю війну», — зазначив президент.



Президент наголосив, що «Мінська-3» не буде — Україні потрібний реальний мир.



Українські дипломати вважають, що розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції.



«Але навіть якщо канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, що йдуть всупереч позиції України, самі собою розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру», — йдеться у коментарі українського МЗС.



У відомстві зазначили, що «довгі розмови — це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів».



Нагадаємо, що востаннє Шольц та Путін спілкувалися телефоном 2 грудня 2022 року.