Канцлер Німеччини збирається сьогодні провести телефонну розмову з Путіним — Bloomberg

Голова Кремля Володимир Путін та канцлер Німеччини Олаф Шольц збираються 15 листопада провести телефонну розмову. Про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на джерело.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив раніше 15 листопада журналістам, що у Путіна запланована міжнародна телефонна розмова, яка пройде близько 17:00 за московським часом. Пєсков не говорив, з ким буде проведено розмову.

Представники влади Росії та Німеччини не коментували інформацію Bloomberg.

Видання нагадує, що це буде перше пряме спілкування Путіна та Шольца за майже два роки. За інформацією на сайті Кремля, востаннє лідери двох країн спілкувалися телефоном 2 грудня 2022 року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у жовтні 2024 року, що готовий вести з Володимиром Путіним переговори про «справедливий мир» в Україні. Шольц зазначав, що не має бути жодних «рішень за спиною України».