На Курахівській ТЕС впала димова труба, за місто точаться бої

У Донецькій області на території Курахівської теплової електростанції підірвано димові труби. З двох труб висотою 250 метрів залишилася одна, яка нахилилася.

Такі висоти допомагають тим, хто їх контролює. Наприклад, військові за допомогою таких високих споруд можуть утримувати радіогоризонт для безпілотників.

Курахівська ТЕС у березні 2024 року.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська штурмують Курахове з півночі, півдня та сходу, щоб контролювати логістично необхідну для ЗСУ трасу Н15 Запоріжжя — Донецьк. Адже в Кураховому знаходяться панівні висоти, які дають змогу обстрілювати Запорізьку область.



Раніше повідомлялося, що працівники Курахівської теплоелектростанції розібрали її на запчастини, які використовували для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу ДТЕК. Причиною стало просування російських військ у місто.



З Курахівського водосховища вилилося 20 мільйонів із 55 мільйонів кубометрів води після того, як окупаційні війська пошкодили Тернівську греблю.