РФ атакувала Миколаїв: є жертви, постраждали 6 людей, серед них — діти

Росіяни атакували Миколаїв. Фото: ДСНС

У неділю вранці, 17 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв за допомогою БПЛА. Відомо, що двоє людей загинули, крім того, шестеро людей постраждали, серед них — двоє дітей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«З 04:30 ворог атакував Миколаїв дронами-камікадзе «Shahed 131/136». Уражено приватний сектор, багатоповерховий будинок, автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Виникло кілька пожеж», — йдеться у повідомленні.





Внаслідок атаки загинули дві жінки, отримали поранення шестеро людей, зокрема, двоє дітей.



У відомстві зазначили, що рятувальники ліквідували пожежі на двох локаціях (150 та 20 кв. м).



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