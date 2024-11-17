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РФ атакувала Миколаїв: є жертви, постраждали 6 людей, серед них — діти

17 листопада 2024, 09:10

РФ атакувала Миколаїв: є жертви, постраждали 6 людей, серед них — діти

Росіяни атакували Миколаїв. Фото: ДСНС Росіяни атакували Миколаїв. Фото: ДСНС

У неділю вранці, 17 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв за допомогою БПЛА. Відомо, що двоє людей загинули, крім того, шестеро людей постраждали, серед них — двоє дітей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«З 04:30 ворог атакував Миколаїв дронами-камікадзе «Shahed 131/136». Уражено приватний сектор, багатоповерховий будинок, автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Виникло кілька пожеж», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок атаки загинули дві жінки, отримали поранення шестеро людей, зокрема, двоє дітей.

У відомстві зазначили, що рятувальники ліквідували пожежі на двох локаціях (150 та 20 кв. м).

 Раніше ми писали, що 16 листопада війська РФ завдали удару по селищу Осиново Куп'янської громади Харківської області, які постраждали серед мирного населення.

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