Армія РФ вдарила по Слов'янську: пошкоджені будинки та церква

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Уранці в неділю, 17 листопада, російська армія вдарила по Слов'янську Донецької області. Відомо, що пошкоджені будинки та релігійну споруду. Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.



«Місто зазнало ворожого обстрілу. Влучання у дорожнє покриття на вул. Миру», — зазначив він.





За словами Ляха, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено прилеглі приватні будинки та приміщення християнської церкви.



Інформації про постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що 17 листопада російські обкупляли Миколаїв за допомогою БПЛА. Відомо, що двоє людей загинули, крім того, шестеро людей постраждали, серед них — двоє дітей.