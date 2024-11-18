У Бєлгородській області РФ стався обстріл: загинув чоловік

Минулої доби, 17 листопада, російська Бєлгородська область потрапила під обстріл. Відомо, що один цивільний дістав поранення у селі Бірюч. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



«У Валуйському муніципальному окрузі село Бірюч зазнало двох атак дронів-камікадзе. Внаслідок однієї з атак загинув мирний житель. Від отриманих поранень чоловік помер на місці», — зазначив він.



За словами Гладкова, пошкоджені 2 легкові машини.



Раніше ми писали, що силами ППО армії РФ у Раменському міському окрузі Московської області відбито атаку безпілотника, що летів на Москву.