Армія РФ атакувала 7 разів населені пункти Донеччини за добу: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донетичну. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 17 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та промислові будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Ганнівці Курахівської громади пошкоджено 8 будинків, під постійним вогнем Курахове. Обстріляні Гродівська, Мар'їнська і Мирноградська громади.



Краматорський район. В Іллінівській громаді пошкоджені 2 об'єкти: у Плещіївці та Берестку. У Костянтинівці пошкоджені 11 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 промислові будівлі, крамниця і адмінбудівля.



Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків, 4 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.



Раніше ми писали, що минулої доби, 17 листопада, росіяни поранили одного жителя Донецької області — у Сіверську.