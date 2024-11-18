На зустрічі G20 Ердоган має намір представити свій мирний план для України — Bloomberg

Презент Туреччини на зустрічі лідерів країн «Великої двадцятки» має намір представити свій мирний план щодо України Фото: Вікіпедія

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує представити свій мирний план щодо війни Росії проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що пропозиція Ердогана передбачає заморожування бойових дій на поточних позиціях сторін. Президент Туреччини також пропонує відкласти обговорення питання щодо вступу України до НАТО щонайменше на 10 років.

Турецька пропозиція також передбачає створення демілітаризованої зони на Донеччині, де Росія контролює великі ділянки території з 2014 року. Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію та гарантувати Україні постачання зброї як компенсацію за згоду не вступати до НАТО.

«Турецькі офіційні особи визнають, що Україні важко буде прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід», — пише Bloomberg.

За словами джерел видання, Ердоган має в своєму розпорядженні розвіддані, згідно з якими Україна може втратити набагато більше території в найближчі кілька місяців, якщо бойові дії не припиняться. Тож лідер Туреччини сподівається, що йому вдасться переконати президента України взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі.