В Україні планують ухвалити новий закон про захист персональних даних: є нюанс

19 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 8153 від 22.10.2022 «Про захист персональних даних», який передбачає імплементацію положень GDPR. За інформацією YouControl, цей документ викликав занепокоєння серед громадського сектору, бізнесу та медіа. Незважаючи на численні зауваження, його винесли на перше читання без доопрацювань.
Основні ризики:
Крім того, є інформація, що наступним планується розгляд законопроєкт про створення нового регулятора — наглядово-карального органу, утримання якого обійдеться країні в понад 2 млрд грн. Імовірно, цей орган перевірятиме кожне підприємство, адже часу на адаптацію та впровадження нових правил для бізнесу просто не передбачено.
«Ми закликаємо до ретельного аналізу та доопрацювання законопроєкт № 8153, щоб уникнути додаткових витрат і негативних наслідків для бізнесу та суспільства», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, законопроєкт №8153 є фактично оновленим варіантом проєкту №5628, голосування за який свого часу провалилося. За офіційними висновками експертів, він не відповідав приписам Конституції та вимагав значних додаткових витрат, а також містив корупціогенні фактори.
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