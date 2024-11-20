В Україні планують ухвалити новий закон про захист персональних даних: є нюанс

19 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 8153 від 22.10.2022 «Про захист персональних даних», який передбачає імплементацію положень GDPR. За інформацією YouControl, цей документ викликав занепокоєння серед громадського сектору, бізнесу та медіа. Незважаючи на численні зауваження, його винесли на перше читання без доопрацювань.



Основні ризики:



Надзвичайно високі штрафи. На фізичних осіб — до 20 млн грн, на юридичних осіб — до 150 млн грн, або до 8% загального річного обороту (зараз максимальний штраф становить 34 тис. грн).

На фізичних осіб — до 20 млн грн, на юридичних осіб — до 150 млн грн, або до 8% загального річного обороту (зараз максимальний штраф становить 34 тис. грн). Знищення даних, навіть із суспільним значенням. Президент-втікач Янукович, до прикладу, може вимагати не називати його злочинцем, посилаючись на давність вироку. Суд може прийняти його сторону, спираючись на «право на забуття», визначене статтею 21 нового закону.

Президент-втікач Янукович, до прикладу, може вимагати не називати його злочинцем, посилаючись на давність вироку. Суд може прийняти його сторону, спираючись на «право на забуття», визначене статтею 21 нового закону. Довільне трактування. Абстрактне визначення «персональних даних» у законопроєкт дає органам контролю можливість інтерпретувати це поняття на власний розсуд, що відкриває шлях до корупційних зловживань.

Абстрактне визначення «персональних даних» у законопроєкт дає органам контролю можливість інтерпретувати це поняття на власний розсуд, що відкриває шлях до корупційних зловживань. Обмеження використання відкритих даних. Закладені положення загрожують прозорості, підзвітності держави та боротьбі з корупцією. Бізнес, журналісти-розслідувачі та банки втратять можливість повноцінної перевірки.

Крім того, є інформація, що наступним планується розгляд законопроєкт про створення нового регулятора — наглядово-карального органу, утримання якого обійдеться країні в понад 2 млрд грн. Імовірно, цей орган перевірятиме кожне підприємство, адже часу на адаптацію та впровадження нових правил для бізнесу просто не передбачено.



«Ми закликаємо до ретельного аналізу та доопрацювання законопроєкт № 8153, щоб уникнути додаткових витрат і негативних наслідків для бізнесу та суспільства», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, законопроєкт №8153 є фактично оновленим варіантом проєкту №5628, голосування за який свого часу провалилося. За офіційними висновками експертів, він не відповідав приписам Конституції та вимагав значних додаткових витрат, а також містив корупціогенні фактори.