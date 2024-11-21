Спроба підкупу прикордонника: $5000 за «зелений коридор» через Дунай

За $5000 ухилянти хотіли потрапити через Дунай. Фото: Держприкордонслужба

47-річний мешканець прикордоння намагався домовитися за 5000 доларів США з прикордонником Ізмаїльського загону про «зелений коридор» для незаконного переправлення до Румунії п'яти чоловіків. Про це інформує Держприкордонслужба.



«Про пропозицію хабаря військовослужбовець доповів керівництву. Організатора разом із пасажирами, яких він підвіз до місця призначення на власному авто, затримали. Сценарій, щоправда, був іншим: забезпечені гумовими човнами, порушники мали вирушати Дунаєм до сусідньої країни», — розповіли прикордонники.



Раніше повідомлялося, що понад тисячу ухилянтів притягли до відповідальності у 2023 році.