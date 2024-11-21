Захаровій заборонили коментувати удар МБР по Україні в прямому ефірі

Спікерці МЗС Росії Марії Захаровій під час сьогоднішнього брифінгу зателефонували із завданням не давати коментарів щодо удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою.



Раніше у Повітряних силах підтвердили, що РФ запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, «Кинжал» та сім ракет Х-101. Удар МБР припав по Дніпру.



«Зверніть увагу влучання відбуваються без вибухів. Тобто ураження тільки шляхом кінетичної дії. Такі удари не заподіють значної шкоди й МБР це досить дорогий виріб, щоб систематично його застосовувати саме в таких цілях. Це виключно демонстрація спроможностей», — прокоментував телеграм-канал «Полковник ГШ».



Нагадаємо, США попередили про можливу масовану атаку РФ на Україну.