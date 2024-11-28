Екстрені відключення світла в Україні сьогодні можуть тривати до 20:00 — Yasno

За прогнозом від «Укренерго», екстрені відключення електроенергії у четвер, 28 листопада, продовжуватимуться до 20:00, але це поки що лише прогноз. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Ситуація тяжка. Аж до 20:00 можуть тривати екстрені відключення світла», — написав Коваленко.

Це лише прогноз, оскільки ситуація в енергосистемі складна, додав він.

Пізніше гендиректор Yasno повідомив, що Київ має поступово раніше прогнозу повертатися в графік. Оновлений, з обмеженнями половини населення, вже є на сайті.

У свою чергу громадський діяч Андрій Смолій повідомив , що по всій території країни близько мільйона абонентів залишилися без електропостачання, відомо про:

◾523 тисячі у Львівській області.

◾280 тисяч на Рівненщині.

◾215 тисяч на Волині.

Нагадаємо, сьогодні вранці практично вся територія України зазнала масованої повітряної атаки російських військ. Удари в основному завдавалися по енергетичній інфраструктурі країни.