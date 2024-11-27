«Шахтар» програв ПСВ у Лізі чемпіонів, ведучи у рахунку 2:0

Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» програв нідерландському ПСВ у п’ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч в Ейндховені завершився з рахунком 3:2.



При цьому до 87-ї хвилини «гірники» вели з рахунком 2:0. За «Шахтар» голами відзначилися Данило Сікан на 8-й хвилині та Олександр Зубков на 37-й хвилині.



На 69-й хвилині пряму червону картку отримав захисник «Шахтаря» Педро Енріке.



ПСВ скористався чисельною перевагою. Дублем відзначився Малік Тілльман на 87-й і 90-й хвилинах. Переможний м'яч забив Рікардо Пепі на п'ятій доданій хвилині.



Огляд матчу можна подивитися тут.



У шостому турі «Шахтар» зіграє з «Баварією». Матч відбудеться 10 грудня о 22:00.



З цього сезону Лігу чемпіонів було реформовано. Новий формат передбачає відмову від групового етапу, збільшення кількості учасників та кількості матчів. «Новини Донбасу» докладно розповідали про новий формат Ліги чемпіонів і що це означає для «Шахтаря».