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«Шахтар» програв ПСВ у Лізі чемпіонів, ведучи у рахунку 2:0

27 листопада 2024, 23:53

«Шахтар» програв ПСВ у Лізі чемпіонів, ведучи у рахунку 2:0

Фото: ФК «Шахтар» Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» програв нідерландському ПСВ у п’ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч в Ейндховені завершився з рахунком 3:2.

При цьому до 87-ї хвилини «гірники» вели з рахунком 2:0. За «Шахтар» голами відзначилися Данило Сікан на 8-й хвилині та Олександр Зубков на 37-й хвилині.

На 69-й хвилині пряму червону картку отримав захисник «Шахтаря» Педро Енріке.

ПСВ скористався чисельною перевагою. Дублем відзначився Малік Тілльман на 87-й і 90-й хвилинах. Переможний м'яч забив Рікардо Пепі на п'ятій доданій хвилині.

Огляд матчу можна подивитися тут.

У шостому турі «Шахтар» зіграє з «Баварією». Матч відбудеться 10 грудня о 22:00.

З цього сезону Лігу чемпіонів було реформовано. Новий формат передбачає відмову від групового етапу, збільшення кількості учасників та кількості матчів. «Новини Донбасу» докладно розповідали про новий формат Ліги чемпіонів і що це означає для «Шахтаря».

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