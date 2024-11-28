Армія РФ атакувала три райони Донеччини 12 разів, є жертви та постраждалі — Філашкін

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 27 листопада, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



Філашкін уточнив, що російські війська, традиційно, обстрілюють Покровський, Краматорський та Бахмутський райони:



Покровський район. Під постійними обстрілами Курахове і прилеглі села. У Покровську поранено людину, пошкоджено підприємство та інфраструктурний об'єкт. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської громади зруйноване промислове приміщення.



Краматорський район. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено 3 адмінбудівлі і багатоповерхівку; у Зорі пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 будинки; у Марковому 2 людини загинули, 2 будинки зруйновано; у Миколаївці пошкоджено 2 будинки; у Білокузьминівці — лінію електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки, ще 2 — у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 20 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, адмінбудівля і 2 промислові будівлі.



Раніше ми писали, що минулої доби, 27 листопада, російські війська атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено підприємство.