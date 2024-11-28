Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Покровську

28 листопада 2024, 09:59

Окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Покровську

Минулої доби, 27 листопада, російські війська атакували Покровськ Донецької області. У результаті удару пошкоджено підприємство. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.  

«27 листопада о 08:30 відбувся обстріл північної частини міста», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури на території однієї з освітніх установ міста.

Раніше ми писали, що російські військові 27 листопада атакували Покровськ Донецької області. Відомо про одного пораненого.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Атака безпілотників на Крим. Ситуація у Часовому Яру
17:54
У Донецьку дитина під наглядом дорослих викинула з вікна сувенірну гранату — мамі виписали протокол
15:58
Пушилін затвердив «рішення» про знищення легендарних донецьких териконів – «ЖС»
14:50
Через війну збитки у парку Святогірська Донецької області становлять близко 16 млрд гривень
08:12
Армія РФ захопила два села на Донеччині — DeepState
07:15
Бердянськ та окуповані міста Запоріжжя залишилися без світла
23:00
Головне за день: Таємна поставка Storm Shadow. Загострення у Великій Новосілці
20:12
На виїзді з Сіверськодонецька росіяни посилили перевірки авто: в ОВА розповіли, що відомо
14:25
В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено
10:14
В окупованому Маріуполі відключають тепло та світло, аби «націоналізувати» житло українців — ЦНС
09:15
Російські війська просунулися в Кураховому та Роздольному Донецької області — DeepState
08:12
Окупаційний суд засудив депутата міськради Нової Каховки до 12 років за «шпигунство»
23:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:13
«Мілітаризація школярів»: в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії
23:00
Головне за день: Обстріли Харкова та Одеси. Україна вдарила ATACMS по летовищу в РФ
16:22
У Бердянську з нового року штрафуватимуть за таблички українською мовою
09:01
Російські військові окупували ще два села на Донеччині — DeepState
21:00
Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру та Торецьку. Скільки готова воювати РФ?
23:00
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації
23:26
Головне за день: Армія РФ захопила чверть Курахового. Подробиці удару по Дніпру
усі новини
13:29
РФ завдала масованого удару по Україні: рятувальники ліквідують наслідки у 14 регіонах
12:54
З Росії в Україну за сприяння Катару повернулися сім дітей
12:40
У голови міграційної служби Одеської області знайшли мільйони та землю
12:34
Російські окупанти розстріляли п'ятьох полонених українських військових у Запорізькій області
12:12
РФ двічі атакувала Костянтинівську громаду: є жертви та постраждалий
12:11
В Україні скасували аварійні відключення світла: Донецька область повертається до графіків
11:57
У команді Трампа вимагатимуть припинення вогню під час переговорів між Росією та Україною — CNN
11:55
Російські обстріли Херсонщини: один загиблий і 11 поранених
11:27
РФ вдарила по Україні «калібрами» з касетними боєприпасами: це ускладнює роботу рятувальникам та енергетикам
11:25
ППО збила над Україною 79 ракет і 35 дронів — Повітряні сили
11:24
Екстрені відключення світла в Україні сьогодні можуть тривати до 20:00 — Yasno
11:18
Росія в 11-те з початку року атакувала енергосистему України — «Укренерго»
10:46
Армія РФ атакувала три райони Донеччини 12 разів, є жертви та постраждалі — Філашкін
09:59
Окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Покровську
09:26
Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: дві людини загинули, ще дві – поранені
09:09
Росія ракетами масовано атакувала Україну. Що відомо на даний момент
23:53
«Шахтар» програв ПСВ у Лізі чемпіонів, ведучи у рахунку 2:0
23:17
Адміністрація Байдена має передати Україні зброю на 6,5 млрд доларів, але не встигне — ЗМІ
23:00
Головне за день: Атака безпілотників на Крим. Ситуація у Часовому Яру
22:11
Близько двох сотень дітей все ще потребують обов'язкової евакуації на Донеччині
усі новини
ВІДЕО
Дрони влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області. Фото: кадр із відео «Фенікси» влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області
27 листопада, 10:55
Бронетехніка військ РФ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ на Лиманському напрямку: знищені танк і три БМП загарбників
27 листопада, 09:15
Бронетехніка окупантів у Луганській області. Фото: кадр із відео Українська армія відбила наступ на Луганщині: ЗСУ знищили бронетехніку та піхоту росіян
26 листопада, 23:07
Один із переданих РФ українських бомбардувальників. Фото: кадр із відео Росія завдає ударів по Україні зі стратегічних бомбардувальників, які Київ віддав 25 років тому – ЗМІ
26 листопада, 21:49
Знищена бронетехніка ЗС РФ у Часовому Яру. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили російський штурм у Часовому Яру: війська РФ втратили техніки на 11 мільйонів доларів
26 листопада, 20:55
Російський штурм на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили механізований штурм російських військ на Лиманському напрямку: кадри бою
26 листопада, 16:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір