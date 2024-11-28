Окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Покровську

Минулої доби, 27 листопада, російські війська атакували Покровськ Донецької області. У результаті удару пошкоджено підприємство. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«27 листопада о 08:30 відбувся обстріл північної частини міста», — йдеться в повідомленні.



Відомо, що пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури на території однієї з освітніх установ міста.



Раніше ми писали, що російські військові 27 листопада атакували Покровськ Донецької області. Відомо про одного пораненого.