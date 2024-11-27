Адміністрація Байдена має передати Україні зброю на 6,5 млрд доларів, але не встигне — ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена може не встигнути відправити Україні військову допомогу за всі кошти, затверджені Конгресом, до середини січня. Як повідомлялося, 20 січня закінчується термін повноважень Джо Байдена. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє «Економічна правда».



Наразі адміністрація Байдена має понад 6,5 мільярда доларів для передачі техніки Україні зі складів та запасів армії США, які сподівалася використати повністю до завершення повноважень президента 20 січня.



Але, за інформацією WSJ, у Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця надсилати Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами у доставленні озброєння українським силам.



За підрахунками, щоб встигнути витратити всі кошти, США мають щодня відправляти Україні озброєння на суму понад 110 мільйонів доларів, тобто майже 3 мільярди доларів упродовж грудня-січня. Співрозмовник WSJ у Конгресі каже, що це неможливо.



Джерело газети в Пентагоні каже, що США зараз планують передавати Україні зі своїх запасів озброєння на суму від 500 до 750 мільйонів доларів на місяць. Ці постачання міститимуть переважно боєприпаси та артилерію, які легше транспортувати, а на доставлення важчого обладнання можуть піти місяці.



Невикористані кошти таким чином опиняться у розпорядженні майбутньої адміністрації Дональда Трампа. Поки що невідомо, що він робитиме з постачанням Україні зброї.



Окрім фінансування на постачання зі складів армії США, адміністрація Байдена також має понад 2 мільярди доларів для фінансування довгострокових контрактів на постачання зброї для Києва. Співрозмовник WSJ у Пентагоні каже, що там прагнуть законтрактувати «якнайбільшу частину цих грошей» до 20 січня.



Крім того, у Білого дому ще залишається трохи менше ніж 5 мільярдів доларів, виділених Конгресом на закупівлю нових озброєнь для поповнення американських запасів. Ці кошти, за інформацією WSJ, адміністрація Байдена сподівається законтрактувати до кінця терміну повністю.

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив про призначення на посаду спеціального представника з України та РФ генерала Кіта Келлога.