ППО збила над Україною 79 ракет і 35 дронів — Повітряні сили

ППО збила 79 ракет та 35 БПЛА. Фото: Повітряні сили

У ніч на 28 листопада (з 19:30 27 листопада) російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Удар був направлений на об'єкти енергетики України. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



РФ запустила 188 цілей:



- 3 зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області по Харківщині;



- 57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків м Волгоградська область;



- 28 крилатих ракет «Калібр», район пусків — акваторія Чорного моря;



- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків — повітряний простір над акваторією Чорного моря;



- 97 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу з районів — Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.



Станом на 10:30 ППО збила 76 крилатих ракет Х-101/«Калібр», 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 35 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих БПЛА локально втрачені).



Раніше ми писали, що вранці 28 листопада не менше семи російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети по Україні.