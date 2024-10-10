Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо збільшення податків

10 жовтня 2024, 11:59

Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо збільшення податків

Рада ухвалила збільшення податків. Фото: Ярослав Желєзняк Рада ухвалила збільшення податків. Фото: Ярослав Желєзняк

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про збільшення податків. Рішення підтримали 247 нардепів. Про це повідомив Ярослав Железняк.

Депутати не підвищили військовий збір для військових, він лишився 1,5%.

При цьому парламент не підтримав правку № 988, яка, за словами Железняка, «це половина закону — вона фізично викладена на 10 сторінках А4».

«Я б зараз не сказав, що закон про податки прийнято… Як я і писав, під час розгляду збили правку №988. Тому щось мені здається, що доведеться переголосувати закон для банального приведення його в якийсь порядок… Я думаю там тепер багато юридичних проблем з текстом», — наголосив він.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила проєкт змін до Податкового кодексу у першому читанні. Планується, що після ухвалення загалом податки підвищать з 1 жовтня.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Ярослав Железняк
Організації
Верховна Рада України
Інше
Податки збіль

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:06
Російські ЗМІ показали, як Стівен Сігал у 2022 році зустрічався в Оленівці із полоненими «азовцями»
13:27
У Міноборони РФ заявили про захоплення Верхньокам'янського на Донеччині: інформація виявилася фейком, її спростували навіть Z-блогери
23:00
Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ
21:21
Російська чиновниця очолила «податкову» на окупованій Луганщині: вона встигла попрацювати у фейковій «ДНР»
17:59
Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки — ЗМІ
23:00
Головне за день: Як ЗСУ евакуювали з Вугледару. Понад 30 поранених у Харкові
17:57
Окупанти через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна
23:33
Головне за день: Удар по нафтотерміналу РФ у Криму. 20 поранених у Херсоні
21:34
«ДНР»: Якість очищення стічних вод в окупації «кульгає»
19:25
Обстріл Горлівки: поранено жінку, знеструмлено фільтрувальну станцію
18:22
Суд РФ ув'язнив у колонію мешканку Маріуполя за звинуваченням у підготовці теракту
11:11
Сім'ю офіцера ВМС України евакуювали з Криму під носом у ФСБ
22:00
Головне за день: Атака на Костянтинівку та Краматорськ. Наслідки захоплення Вугледару
23:00
Головне за день: У Вугледарі ще залишаються люди. Окупанти продовжують атакувати Донеччину
15:59
«ДНР»: Дрони атакують Горлівку
13:53
ЗСУ вдарили по трьох командних пунктах військ РФ, один з них — в Авдіївці ►
11:29
Окупанти кажуть, що поки що не можуть евакуювати із захопленого Вугледару мирних жителів
09:54
У Горлівці знову атакували будівлю окупаційної адміністрації
09:00
В окупованій Горлівці дрон атакував автобус, є поранені
23:00
Головне за день: В Енергодарі підірвали «начальника охорони» ЗАЕС. Армія РФ підходить до центру Торецька
усі новини
16:13
Батька сповістили про смерть: нардеп перевіряє інформацію про загибель полоненої української журналістки Вікторії Рощиної
16:06
Російські ЗМІ показали, як Стівен Сігал у 2022 році зустрічався в Оленівці із полоненими «азовцями»
16:00
Удар по базі зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ: знищені десятки безпілолотників та тонни авіаційного палива
15:59
У Костянтинівці знову організували підвіз води
15:44
Одна людина загинула і одна постраждала внаслідок атак окупантів на Донеччині
15:40
Два селища Херсонщини повністю знеструмлені після обстрілу РФ
15:15
Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО
14:59
Російські загарбники вдарили по Миколаєву: є постраждалі
14:53
Понад 71 мільйон гривень із бюджету Донецької області виділили на оборону
14:35
Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла: подробиці
13:59
До Білорусі прилетів другий МіГ-31К РФ
13:51
Атака на військовий аеродром в Адигеї РФ: там були літаки Су-27 та Су-34, під удар потрапив склад боєприпасів
13:27
У Міноборони РФ заявили про захоплення Верхньокам'янського на Донеччині: інформація виявилася фейком, її спростували навіть Z-блогери
12:59
На Донеччині продовжують працювати Сервісні центри МВС: міста
12:48
Суддя отримала 5 років за хабар у 2500 доларів — вирок ВАКС
12:20
Верховна Рада виключила двох депутатів-утікачів із Комітетів
11:59
Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо збільшення податків
11:50
Український танк обстріляв будинки зайняті росіянами на Покровському напрямку
11:30
Масований удар РФ по Україні: відомо, як відпрацювала ППО
10:59
Російські окупанти атакували Покровськ: є пошкодження
усі новини
ВІДЕО
Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла. Фото: ДСНС Запоріжжя Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла: подробиці
10 жовтня, 14:35
Сервісні центри Донецька область. Фото: МВС На Донеччині продовжують працювати Сервісні центри МВС: міста
10 жовтня, 12:59
Український танк атакував будинки з ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Український танк обстріляв будинки зайняті росіянами на Покровському напрямку
10 жовтня, 11:50
ЗСУ збили три «Шахеди» за допомогою «Стінгерів». Фото: кадр із відео ЗСУ знищили три російські «Шахеди» за допомогою «Стінгерів»
10 жовтня, 10:55
РФ обстріляла поштове відділення в центрі Херсона. Фото: кадр із відео Уночі РФ обстріляла поштове відділення в центрі Херсона
10 жовтня, 09:55
У Запоріжжі пролунали вибухи, зруйновано приватні будинки. Фото: Запорізька ОВА Вибухи в Запоріжжі: зруйновано будинки, є постраждалі
10 жовтня, 09:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір