Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо збільшення податків

Рада ухвалила збільшення податків. Фото: Ярослав Желєзняк

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про збільшення податків. Рішення підтримали 247 нардепів. Про це повідомив Ярослав Железняк.



Депутати не підвищили військовий збір для військових, він лишився 1,5%.



При цьому парламент не підтримав правку № 988, яка, за словами Железняка, «це половина закону — вона фізично викладена на 10 сторінках А4».



«Я б зараз не сказав, що закон про податки прийнято… Як я і писав, під час розгляду збили правку №988. Тому щось мені здається, що доведеться переголосувати закон для банального приведення його в якийсь порядок… Я думаю там тепер багато юридичних проблем з текстом», — наголосив він.



Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила проєкт змін до Податкового кодексу у першому читанні. Планується, що після ухвалення загалом податки підвищать з 1 жовтня.