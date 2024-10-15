Зеленському відправили на підпис законопроєкт про підвищення податків

Речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт і відправив його на підпис президенту Володимиру Зеленському. На цьому наголосив народний депутат Ярослав Железняк вранці, 15 жовтня.



«Спікер уже підписав податковий законопроєкт №11416д та відправив до Офісу Президента. Найближчим часом очікуємо там підпис президента, потім публікація і потім через день закон набуде чинності, чим збільшить податки», — зазначив він.



За словами Железняка, «аванси частково підпадуть під збільшення».



Раніше ми писали, що 10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про збільшення податків. Рішення підтримали 247 нардепів.