Верховна Рада проголосовала за законопроект об увеличении налогов

Рада приняла увеличение налогов. Фото: Ярослав Железняк

В четверг, 10 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект об увеличении налогов. Решение поддержали 247 нардепов. Об этом сообщил Ярослав Железняк.



Депутаты не повысили военный сбор для военных, он остался 1,5%.



При этом парламент не поддержал правку № 988, которая, по словам Железняка, «это половина закона — она физически изложена на 10-ти страницах А4».



«Я бы сейчас не сказал, что закон о налогах принят… Поэтому, что-то мне кажется, что придется переголосовать закон для банально приведения его в какой-то порядок… Короче — я думаю там теперь много юридических проблем с текстом», — подчеркнул он.



Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. Планируется, что после принятия в целом налоги повысят с 1 октября.