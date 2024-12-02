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Сили оборони знешкодили близько 20 російських БПЛА в районі Києва

02 грудня 2024, 06:40

Сили оборони знешкодили близько 20 російських БПЛА в районі Києва

Російські війська знову запустили на столицю України свої ударні дрони, ППО виявило та знешкодило різними способами близько двох десятків БПЛА РФ. Про це повідомив телеграм-канал Київської міської військової адміністрації.

«Повітряна тривога в столиці тривала 4 з половиною години. Дронів було чимало. І заходили вони як раніше - хвилями й з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву», - йдеться у заяві КМВА.

За даними військової адміністрації, у столиці не зафіксовано руйнувань та постраждалих. Раніше Сили ППО збили над Україною 32 БПЛА.

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