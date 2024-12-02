Сили оборони знешкодили близько 20 російських БПЛА в районі Києва

Російські війська знову запустили на столицю України свої ударні дрони, ППО виявило та знешкодило різними способами близько двох десятків БПЛА РФ. Про це повідомив телеграм-канал Київської міської військової адміністрації.



«Повітряна тривога в столиці тривала 4 з половиною години. Дронів було чимало. І заходили вони як раніше - хвилями й з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву», - йдеться у заяві КМВА.



За даними військової адміністрації, у столиці не зафіксовано руйнувань та постраждалих. Раніше Сили ППО збили над Україною 32 БПЛА.