Одному запропонував застрелитися, інших зробити живим щитом: Кадиров провів показову зустріч з українськими військовополоненими

Рамзан Кадиров (праворуч)

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку українського дрона на казарму у Грозному. Після удару він провів зустріч із українськими військовополоненими — демонстративно спілкувався із полоненими захисниками України на камери. На «пряму лінію» з військовополоненими до Грозного він приїхав на трофейній броньованій машині Bradley.



Зокрема, російські федеральні та чеченські канали показали низку відео — на них Кадиров підводить розмову з полоненими до того, що вони шкодують за участь у війні, яку Росія розв'язала проти України. Також вони кажуть, що до них добре ставляться у полоні.



Військовополонені на відео закликають українську владу поквапитися та звільнити їх, а також припинити війну. Кадиров же на цих кадрах показово журить українських військових та «чорта» — президента Володимира Зеленського.



Кадиров заявив, що 4 людини постраждали внаслідок атаки безпілотника за казармою полку поліції спеціального призначення в Грозному. Глава Чечні запропонував поставити полонених охороняти стратегічні об'єкти республіки — на дахах.



Також у ході спілкування на камеру Кадиров запропонував одному з полонених взяти пістолет і застрелитися, заявивши: «Ти вийшов вбивати, помирати. Я дам тобі пістолет, ти застрелиш себе, помреш як герой. Чи не хочеш, так? Він хоче вбивати, а сам не хоче померти». Український військовий відмовився, пояснивши, що хоче жити.



За даними видання «Агентство», Кадиров запропонував застрелитися 22-річному Назару Дорофєєву, який перебуває в базі зниклих безвісти в Україні. Він зник під Авдіївкою 12 лютого 2024 року.



Як повідомлялося, казарма в Грозному (РФ), по якій вранці 4 грудня вдарив безпілотник, знаходиться менш ніж за 4 км від резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова.