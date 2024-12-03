ССО ліквідували 17 військових РФ у Курській області

Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 17 російських військових та змусили здатися в полон ще вісьмох під час двох успішних нальотів на позиції росіян у Курській області. Відео бою опублікував офіційний канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
В одному з нічних епізодів, воїни ССО тихо пробралися просто на ворожі позиції, знищили сімох росіян та своїми діями змусили решту здатися у полон.
«Восьмеро російських військових обрали життя та поповнили обмінний фонд. Під час іншого успішного нальоту, воїни ССО вночі знищили ще десятьох ворогів», — зазначили в ССО.
Після виконання спецоперації група українських спецпризначенців відійшла без втрат. Раніше оператори 4 полку «Рейнджер» влаштували засідку на росіян на одному з напрямків фронту.
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