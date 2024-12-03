ССО ліквідували 17 військових РФ у Курській області

Військовий РФ здається в полон ССО. Фото: кадр із відео

Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 17 російських військових та змусили здатися в полон ще вісьмох під час двох успішних нальотів на позиції росіян у Курській області. Відео бою опублікував офіційний канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.





В одному з нічних епізодів, воїни ССО тихо пробралися просто на ворожі позиції, знищили сімох росіян та своїми діями змусили решту здатися у полон.



«Восьмеро російських військових обрали життя та поповнили обмінний фонд. Під час іншого успішного нальоту, воїни ССО вночі знищили ще десятьох ворогів», — зазначили в ССО.

Після виконання спецоперації група українських спецпризначенців відійшла без втрат. Раніше оператори 4 полку «Рейнджер» влаштували засідку на росіян на одному з напрямків фронту.